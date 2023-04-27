Akşener Erzurum’da: “Sayın Yıldırım, Binali Bey; İşgalci Olan Sizsiniz, Siz”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum mitinginde; AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın, “Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir” sözlerine tepki gösterdi. Akşener, “Ayıptır, günahtır… KPSS’de hakkı yenen gençlerin, tencere kaynatmakta zorlanan kadınların hakkında ne yapacağınızı söylemek yerine; bu seçim işgalcilerle, istiklal mücadelesi verenler arasında yapılıyor, diyorsunuz. Sayın Yıldırım, Binali Bey; işgalci olan sizsiniz, siz. Çünkü, bir elinizde PKK var, bebek katilin

Haber: MAHİR BAĞIŞ / Kamera: FURKAN ERDEM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum mitinginde; AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın, “Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir” sözlerine tepki gösterdi. Akşener, “Ayıptır, günahtır… KPSS’de hakkı yenen gençlerin, tencere kaynatmakta zorlanan kadınların hakkında ne yapacağınızı söylemek yerine; bu seçim işgalcilerle, istiklal mücadelesi verenler arasında yapılıyor, diyorsunuz. Sayın Yıldırım, Binali Bey; işgalci olan sizsiniz, siz. Çünkü, bir elinizde PKK var, bebek katilinin var. Bir elinizde Hizbullah var. Gaffar Okkan’ın katilleri var, katilleri. Bu işten zararlı çıkarsınız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum Cumhuriyet Caddesi’nde miting düzenledi. Akşener, sağanak yağmur yağışı altında şunları söyledi:

“ERZURUM’DAN, UZUN BİR ARADAN SONRA BAKAN ÇIKACAK: Gencecik hanımlar var. Yaş almışlar var. Ben onların ıslanmamasını istediğim için kısacık bir şey söylemek istiyorum. Evet ben Allah’ın izniyle, sizin teveccühünüz ile Başbakan olmak istiyorum ama, oylarınızla olacak. Bir şey daha olacak. Erzurum’dan, uzun bir aradan sonra bir de Bakan çıkacak.

AYIPTIR, GÜNAHTIR: Buraya gelirken, bazı şeylere çok üzüldüm. Bu ülkede Başbakanlık yapmış bir kişi ve yaşını başını almış bir kişi; Erzincan’da konuşurken, Sayın Binali Yıldırım’dan bahsediyorum… Bakın çok enteresan. Diyor ki, ‘Bu seçim işgalciler ile İstiklal Harbi verenler arasında yapılan bir seçimdir.’ Ayıptır, günahtır. Bu ülkede yaşayan herkes, bu vatanın bütünlüğünden, birliğinden, milletin ferahından, refahından yana olan herkes; ayrılıkçılara karşı olan herkes bayrağın, toprağın, milletin birliğinden yana olan herkes; bu ülkenin birinci sınıf, has evladıdır. Biz seçimde bütün siyasi partiler ne yapar? Sizi dinler. 25 bin kayıtlı işsiz var, Erzurum’da. Ey Binali Yıldırım, onlara ne yapacaksın onu söyle.

İŞGALCİ OLAN SİZSİNİZ: Eski İçişleri Bakanı, çıkıyor HaberTürk’e, bir televizyona; ‘Açılım süreci harikaydı, doğru bir şeydi.’ Kardeşim hanginize inanalım. Dönüyorsunuz, bu gençlerin KPSS’de hakkı yenen gençlerin, tencere kaynatmakta zorlanan kadınların, 82 puan, 94 puan alıp atanamamış gençlerin hakkında ne düşündüğünüzü, ne yapacağınızı söylemek yerine bu seçimi bir işgalcilerle, istiklal mücadelesi verenler arasında yapılıyor, diyorsunuz. Sayın Yıldırım, Binali Bey, işgalci olan sizsiniz, siz. Çünkü, bir elinizde PKK var, bebek katilinin var. Bir elinizde Hizbullah var. Gaffar Okkan’ın katilleri var, katilleri. Bu işten zararlı çıkarsınız.

BUNLARI KONUŞMAYALIM DİYE, İSTİKLAL MÜCADELESİ İLAN ETMİŞ ARKADAŞLAR: Bu ülkenin kavgaya ihtiyacı yok. Bu ülkenin çocuklarının umuda ihtiyacı var. Bu ülkenin gençlerinin işe ihtiyacı var. Adalete ihtiyacı var. Hukuka ihtiyacı var. İstihdama ihtiyacı var. Senelerdir iktidar bunlar. Bunları konuşmayalım diye, istiklal mücadelesi ilan etmiş arkadaşlar. Hadi oradan be. Şeker fabrikasının özelleştirilmesi sebebi ile pancar üreticileri ve fabrikada çalışan işçilerin özlük hakları ne oldu, Sayın Erdoğan? Ne oldu Recep Bey? Bir zamanlar doğunun Paris’i olan Erzurum, şu anda gelişmişlik sıralamasında, 81 il içinde 62. Sırada, ne oldu Recep Bey? 2004 yılında sözü verilen ve her seçim yapılacağı söylenen Pasinler Ovası’nda baraj neden hala yapılmadı? Çünkü zaten şuculuk buculuk üzerinden oy alıyorlar.

BENDEN ÖZÜR DİLENMEDİ: Bir hanıma şöyle yaptım (eğilerek selam verdi), yere tükürdü. Ama üzerine baktım, bu soğuk havada incecik bir pardösü. Eminim dar gelirli bir vatandaşımız. İçim acıdı. Ama onun karşısında bana eminim kafir dediler. Eminim PKK’lı dediler. Bunları düzelteceğiz. Bunları biz beraber düzelteceğiz. Ben, yedi yaşından beri beş vakit namaz kılan hacı bir kadınım. Bana ne dendi? Kadınlar sizlerin desteğinizi bekliyorum. Ne dediler? Kocamı aldattığımı iddia ettiler, iftira ettiler. Erzurumlu için bu ne demektir. Erzurumlu için katli vacip demektir, doğru mu? Bunu dediler ve benden özür dilenmedi. Evet, namussuzluktur. Ama Cenabı Hak, bakın göreceksiniz nasıl cezalandıracak. Cenabı Hak sizleri; bu harami düzeni, bu hırsızlık, bu yolsuzluk düzenini yıkmak için vesile kıldı.

KUL HAKKI YİYENLERİN TAMAMININ ELİNİ KIRMAZSAM NAMERDİM: Erzurumlu, Hz. Adem kıssasını bilir. Harama el uzatmak. Allah’ım harama bugüne kadar el uzatmam, şayet uzatırsam hem kanım kurusun, hem canım gitsin. Ama size söz, o haram el uzatanların, sizin hakkınızı alanların, kul hakkı yiyenlerin tamamının elini kırmazsam namerdim. Bizi birbirimize düşürmek isteyenler var. 45 bin Erzurumluya iş bulmak bizim görevimiz. 100 bin öğretmeni anında tayinini yapmak bizim görevimiz. Staj mağdurlarının haklarını yerine getirmek, onların hak kayıplarını gidermek bizim görevimiz. Tarımda çalışan gençlerin Bağ-Kur ve SGK primlerini ödemek bizim görevimiz. Çobanlık yapan kardeşlerimizin, SSK ya da Bağ-Kur’unu ödemek bizim görevimiz.

DİNOZORA NEDEN BU KADAR TAKIK BUNLAR?: Mansur Bey seçildi, yardımlar artarak devam ediyor. Son geçtiğimiz yıl, Ankara çiftçisine Mansur Bey 4.5 milyar kazandırdı. Bir dinozorcu arkadaş var, Ankara’da. Dinozora neden bu kadar takık bunlar? Tam 16 milyar harcadılar o parka. 4,5 milyar lira çiftçinin cebine koyan birisi, 16 milyar lirayı üç kişinin cebine koyup kendi cebine alan birileri. İşte biz bunu bitireceğiz.

ERZURUMLU YANIYOR, DIŞARIDAN SIRBİSTAN KAZANIYOR: 8 milyar dolarlık liralık et ithalatı var. Erzurumlu yanıyor, dışarıdan Sırbistan kazanıyor, siz ağlıyorsunuz. Hepsini beraber çözeceğiz. Biz ne yapacağız? Köylerdeki su sayaçları kaldırılacak. Erzurum’da doğal gaz indirimi kullanılacak. Erzurum Havalimanı bölge havalimanı olacak. 20 yıldır söz verilen ama başlamayan, Alvar Barajı’nı biz yapacağız. Mülakatlar kaldırılacak. Erzurumspor için kapasitesi yüksek kapalı stadyum yapılacak.

HER YERE T.C. YAZILACAK: Bu arkadaşlar T.C.’yi kaldırdılar ya, her yere T.C. yazılacak. Ve ne mutlu Türküm diyene. Ölünceye kadar bunu demeye söz mü? Duy Recep Bey, duy. 14 Mayıs’ta hayırlısı ile kendisini emekli edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı, Meral Akşener Başbakan, İYİ Parti birinci parti olacak.”

Anka Haber Ajansı