Akşener, Eskişehir’de Halk Oyunlarıyla Karşılandı

Akşener, Eskişehir’de Halk Oyunlarıyla Karşılandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir’de halk oyunlarıyla karşılandı. Akşener, bugün partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıklayacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir’de halk oyunlarıyla karşılandı. Akşener, bugün partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıklayacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için il gezilerine devam ediyor. Daha önce Edirne ve İzmir’de bölge toplantıları yapan Akşener, bugün Eskişehir’e hızlı trenle geldi. Akşener’i Eskişehir’de partililer karşıladı. Bir süre Eskişehir yöresine ait halk oyunlarını izleyen Akşener, buradan İYİ Parti Eskişehir İl Başkanlığı’na geçti.

Akşener, daha sonra Eskişehir’de teşkilat yöneticileriyle bir araya gelecek; Eskişehir, Bilecik, Afyon, Kütahya, Uşak ilçe başkanları ile istişare toplantısına katılacak. Akşener’in bugün partinin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıklaması bekleniyor.

Anka Haber Ajansı

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