Akşener, Genel İdare Kurulu Üyeleri Ve Başdanışmanları İle Bir Araya Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu Üyeleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu Üyeleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milet İttifakı liderlerinin yarın yapacağı toplantı öncesinde partisinin en yetkili kurulu olan Genel İdare Kurulu'nun üyeleri ve Başdanışmanlarıyla bugün Ankara'da görüştü. İYİ Parti Genel Merkez ek binasında yapılan toplantıda Akşener'in, GİK üyeleri ve Başdanışmanlarıyla yarınki Millet İttifakı buluşması öncesinde durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi.

Anka Haber Ajansı