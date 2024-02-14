Akşener Gözyaşlarını Tutamadı

Akşener Gözyaşlarını Tutamadı

Kürsüden "Niçin hep garipler kaçamıyor, niçin hep fakirler kaçamıyor niçin hep haksızlık bunlara oluyor?" diye soran İyi Parti lideri Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı.

Kürsüden "Niçin hep garipler kaçamıyor, niçin hep fakirler kaçamıyor niçin hep haksızlık bunlara oluyor?" diye soran İyi Parti lideri Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı.

Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti lideri Meral Akşener, 6 Şubat depremlerini ve son yaşanan İliç'teki maden faciasını kastederek "Niçin hep garipler kaçamıyor, niçin hep fakirler kaçamıyor niçin hep haksızlık bunlara oluyor?" diye sordu. Cep telefonundan Karacaoğlan'ın bestelenen bir şiirini dinleten Akşener gözyaşlarına hakim olamadı. Şiirin sonunda "And olsun, şart olsun bunları değiştireceğiz" diye yemin eden Akşener kürsüden gözyaşları ile indi.

Anka Haber Ajansı

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