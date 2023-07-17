Akşener: İktidarın Yanlış Ekonomi Politikalarının Sebep Olduğu Zam Rüzgârına Sessiz Kalmayacağız

Akşener: İktidarın Yanlış Ekonomi Politikalarının Sebep Olduğu Zam Rüzgârına Sessiz Kalmayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın 81 il başkanlığında ekonomi açıklaması yapacaklarını belirterek, “İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğu zam rüzgârına sessiz kalmayacağız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın 81 il başkanlığında ekonomi açıklaması yapacaklarını belirterek, “İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğu zam rüzgârına sessiz kalmayacağız” dedi.

Meral Akşener Twitter hesabından bu akşam yaptığı açıklamada yaşanan zamları eleştirdi. Akşener’in açıklaması şöyle:

“İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğu zam rüzgârına sessiz kalmayacağız! “Millet için milletle beraber” anlayışıyla demokratik mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz. Bu doğrultuda; Yarın saat 12:00’de 81 İl Başkanlığımızın yapacağı ortak açıklamayla, her zaman olduğu gibi yine milletimizin gür sesi olacağız!”

Anka Haber Ajansı

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