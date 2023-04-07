Akşener: “İsrail Hükûmetini Derhal Bu Zalimliğe Son Vermeye Çağırıyorum”

Akşener: “İsrail Hükûmetini Derhal Bu Zalimliğe Son Vermeye Çağırıyorum”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen saldırının ardından, Şimdi de Gazze’de Filistinli kardeşlerimize bomba yağdırılıyor. Bu insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyor; İsrail hükûmetini derhâl bu zalimliğe son vermeye çağırıyorum” mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen saldırının ardından, Şimdi de Gazze’de Filistinli kardeşlerimize bomba yağdırılıyor. Bu insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyor; İsrail hükûmetini derhâl bu zalimliğe son vermeye çağırıyorum” mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İsrail’in Lübnan ve Gazze’ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Akşener, Twitter hesabında bugün şu açıklamayı yaptı:

“Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen saldırının ardından, Şimdi de Gazze’de Filistinli kardeşlerimize bomba yağdırılıyor. Bu insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyor; İsrail hükûmetini derhâl bu zalimliğe son vermeye çağırıyorum!”

Anka Haber Ajansı

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