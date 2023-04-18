Akşener: İster 1. Tur İsterse 2. Tura Kalsın İkisinde De Sayın Kılıçdaroğlu Kazanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “TÜİK Başkanlığı yapmış olan Birol Aydemir, bizim kampanyamızın veri meselesinin başındaki kişi. Dolayısıyla o verileri o değerlendiriyor. Onun söylediği sayın Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığını kazanacağı, bizim partimizin de bizi mutlu edecek bir sonuç alacağına dair... İster 1. tur isterse 2. tura kalsın ikisinde de sayın Kılıçdaroğlu kazanıyor. Yani Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “TÜİK Başkanlığı yapmış olan Birol Aydemir, bizim kampanyamızın veri meselesinin başındaki kişi. Dolayısıyla o verileri o değerlendiriyor. Onun söylediği sayın Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığını kazanacağı, bizim partimizin de bizi mutlu edecek bir sonuç alacağına dair... İster 1. tur isterse 2. tura kalsın ikisinde de sayın Kılıçdaroğlu kazanıyor. Yani Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu akşam TV 100’de gazeteci Ece Üner’in konuğu oldu. Üner’in sorularını cevaplayan Akşener, şunları söyledi:

“İSTER 1. TUR İSTERSE 2. TURA KALSIN İKİSİNDE DE SAYIN KILIÇDAROĞLU KAZANIYOR”

“Bütün verileri değerlendiriyoruz. Çünkü anketler çok farklı. TÜİK Başkanlığı yapmış olan Birol Aydemir, bizim kampanyamızın veri meselesinin başındaki kişi. Dolayısıyla o verileri o değerlendiriyor. Onun söylediği sayın Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığını kazanacağı, bizim partimizin de bizi mutlu edecek bir sonuç alacağına dair. Anketlerin ortalamasına baktığımızda, kimisine göre 1. Turda geçemiyor sayın Kılıçdaroğlu. Kimisine göre birinci turda geçiyor ya da ikinci tura kalıyor. Ama ortak bir şey var. İster 1. tur isterse 2. tura kalsın ikisinde de sayın Kılıçdaroğlu kazanıyor. Yani Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıyor.

Altılı Masa’daki ittifak sistemi üzerinden konuşma hakkını kendimde bulmuyorum. CHP ile DEVA Partisi’nin masaya oturup ortak bir liste üzerinde çalıştıkları herkes tarafından biliniyor. DEVA Partisi’nin verdiği aday isimlerini de CHP böyle değerlendirdi. ‘Vay efendim, niye böyle değerlendirdiniz’ deme hakkım yok.

“İDRİS NAİM ŞAHİN’İN BÖYLE BİR İLTİSAKI, İRTİBATI BU TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BİR İŞİ VARDI İSE ONUN GEREĞİNİ YAPMAK BU DEVLETİ YÖNETENLERE DÜŞER”

İdris Naim Şahin, belediye başkanlığı döneminden itibaren sayın Erdoğan’ın yakınında bulunan bir şahıs. Bakanlığı döneminde PKK’yla mücadele etmiş bir kişi. O günlerde ‘Çözüm Süreci’ne karşı çıkmış bir kişi. O dönem basına bakarsanız görevden alınmasını Abdullah Öcalan’ın istediği iddia edilmişti. Sayın Bahçeli çok sert bir biçimde bu görevden alınmayı eleştirmiş ve İdris Naim Şahin’in arkasında durmuştu. Aytun Çıray’ın FETÖ’cülük iddiası üzerinden yürürsek eğer Şahin’in bir şaibesi varsa herhangi bir takibat açılmamışsa buna güvenmek durumundasınız. Benim hakkımda açıldı, Şırnak’ta bir kişinin iddiaları üzerine dava açıldı. İfadem alınmadı. Ben sanık mıyım, tanık mıyım bilmiyorum. Buğra Kavuncu hakkında da FETÖ suçlaması yapılmıştı. Mahkemeye gitti. Şimdi dalga geçiyorum ‘İçimizde FETÖ suçlamasından aklanan tek siyasetçi sensin’ diye… İdris Naim Şahin’in böyle bir iltisakı, irtibatı bu terör örgütü ile bir işi vardı ise onun gereğini yapmak bu devleti yönetenlere düşer.”

Anka Haber Ajansı