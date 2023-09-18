Akşener, İyi Parti Edirne İl Başkanlığı’nı Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı’nı ziyaret etti, kentte yurttaşlarla kısa süre sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı’nı ziyaret etti, kentte yurttaşlarla kısa süre sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi il teşkilatları ziyaretlerine başladı.

Akşener, bugün İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Akşener, ziyaret öncesi Edirneli yurttaşlarla kısa süre sohbet etti.

Akşener'in Edirne programı, “Trakya Bölgesi İlçe Başkanları İstişare Toplantısı,” “Trakya Bölgesi İstişare Toplantısı” ve “Tayakadın Köyü Ziyareti” ile devam edecek.

Anka Haber Ajansı