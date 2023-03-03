Akşener, İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyeleri İle Bir Araya Geldi

Akşener, İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyeleri İle Bir Araya Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün; partinin Genel İdare Kurulu toplantısına başkanlık yaptı. Toplantı saat 14.00'te başladı.

Akşener dün de, Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi parti genel başkanının toplantısının ardından akşam saatlerinde Başkanlık Divanı üyeleri ile toplantı yapmıştı.

Anka Haber Ajansı

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