Akşener, İyi Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney İçin Düzenlenen Cenaze Törenine Katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hayatını kaybeden İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hayatını kaybeden İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün; hayatını kaybeden İYİ Partili İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney için İstanbul’da, Karacaahmet Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Anka Haber Ajansı