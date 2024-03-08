Akşener, İyi Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Fatih Koca İle Pazar Esnafını Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı Fatih Koca ile pazar esnafını ve yurttaşları ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı Fatih Koca ile pazar esnafını ve yurttaşları ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı Fatih Koca ile Mevlana Mahallesi'ndeki pazar yerini gezdi, esnaf ve yurttaşlarla sohbet etti.

Sincan Belediye Başkan adayı Koca için yurttaşlardan destek isteyen Akşener, "3 sene boyunca esnaf gezdim, bu sesi duyurmaya çalıştım. Ev hanımlarını, sizin gibi genç kadınlarımızı, atanamayan öğretmenlerimizi gördüm. Her birini kamuoyuyla paylaştım. İktidara dedik ki, "Bu problemleri çözün." Bir kısmını çözebildiler, bir kısımını çözmediler. Siyaset rekabet işi, siz de patronsunuz. Patronluğunuz bu seçimde ortaya çıkacak. Benim şucu, bucu olmam üzerinden değil, iyi hizmet edip etmeyeceğim üzerinden oy verin. Bizi göüçlendirin, ondan sonra gör bak neler oluyor" diye konuştu.

Ziyaret sırasında bir pazar esnafı, genel seçimler ve sonrasındaki parti içi ayrılık süreçlerinde Akşener'in haksızlığa uğradığını belirterek partiden istifa eden millevtekillerine tepki gösterdi. Kendi oylarıyla Meclis'e gittiklerini ancak ihanet ederek istfia ettiklerini belirten esnaf, CHP ABB Başkan adayı Mansur Yavaş'ın da Akşener'e haksızlık yaptığını savundu.

Pazarda Yeniden Refah Partisi'nin Sincan Belediye Başkan adayı Melih Güner ile karşılaşan Akşener ve Koca karşılıklı başarı dileklerini iletti. Güner, karanfil takdim ederek Akşener'in 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Anka Haber Ajansı