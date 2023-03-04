Akşener, İyi Partili Belediye Başkanları İle Bir Araya Geldi

Akşener, İyi Partili Belediye Başkanları İle Bir Araya Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün, İYİ Partili Belediye Başkanları ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün, İYİ Partili Belediye Başkanları ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün; genel merkez ek binasında, İYİ Partili Belediye Başkanları ile bir araya geldi.

Akşener, dün, İYİ Parti Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamaların ardından; partinin Genel İdare Kurulu üyeleri ve il başkanları ile toplantı yapmıştı.

Anka Haber Ajansı

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