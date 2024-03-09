Akşener Karabük Eskipazar'da... "Bu Seçim Haksızlığa Uğrayan Her Bir Kişinin Ceza Kestiği Bir Seçim Olacak"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük Eskipazar'daki esnaf ziyareti öncesinde yurttaşlara seslendi, "Büyükşehirlerde sürünüyor emeklimiz. Emeklilere borcumuz var. Dolayısıyla bu seçimler aynı zamanda atanamayan öğretmenlerin, KPSS'de çalınan soruların, hakları yenen gençlerin, tarımda ödenmeyen girdilerin ve haksızlığa uğrayan her bir kişinin, cezasını kestiği bir seçim olacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük Eskipazar'daki esnaf ziyareti öncesinde yurttaşlara seslendi, "Büyükşehirlerde sürünüyor emeklimiz. Emeklilere borcumuz var. Dolayısıyla bu seçimler aynı zamanda atanamayan öğretmenlerin, KPSS'de çalınan soruların, hakları yenen gençlerin, tarımda ödenmeyen girdilerin ve haksızlığa uğrayan her bir kişinin, cezasını kestiği bir seçim olacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki esnaf ziyareti öncesinde yurttaşlara seslendi. Eskipazar Belediye Başkan Adayı Erol Serin için de oy isteyen Akşener, şöyle konuştu:

"Erol başkanımı tanıyorsunuz, hangi hizmetleri yaptığını biliyorsunuz. İnsan ayırmadığını biliyorsunuz, insan kayırmadığını biliyorsunuz.

Benim sizden isteğim şu: herkese bakın, Erol başkanı biliyorsunuz, diğer arkadaşlara da bakın. "Şucusunuz, bucusunuz" diye laf söyleyenleri çizin. Ama "Şu hizmeti yapacağız, bu hizmeti yapacağız, sizin hayatınıza şöyle dokunacağım" diyenlere göz gezdirin, bakın.

Kardeşim, Suriyelilere para verirken ekonomi dağılmıyor da emekliye para verirken mi dağılıyor? Erol başkanı seçtiğinizde şehrine nasıl hizmet ettiğini biliyorsunuz, o başka bir şey. Ama Erol başkanı seçtiğinizde İYİ Parti'nin belediye başkan adayını seçiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? 2028'e kadar Meral Akşener'e de güç veriyorsunuz.

Şimdi emekli, emekli, emekli diyoruz, sinirleri bozuldu. Seçime kadar dediklerimizi yapmazlarsa, istediklerinizi yapmazlarsa ceza kesin, ceza. Ne istiyoruz? Bayramda 7 bin lira ikramiye verilmesini istiyoruz. Maaşlarınıza 11 bin lira seyyanen zam yapılmasını istiyoruz.

Ayrıca, kanun teklifi verdik. Ankara Milletvekilimiz Kürşad Zorlu kanun teklifi verdi. En düşük emekli maaşı memur emekli maaşı kadar olmalı ve bundan sonra kafaya göre takılınmamalı diye ayrıca da bir kanun teklifi verdik. Söylemek istediğim şu: asgari ücretten aşağı emekli maaşı olamaz. 10 sene evvel, 15 sene evvel emekli maaşları asgari ücretin çok daha üstündeydi. Bugün, hele büyükşehirlerde sürünüyor emeklimiz. Emeklilere borcumuz var. Dolayısıyla bu seçimler aynı zamanda atanamayan öğretmenlerin, KPSS'de çalınan soruların, hakları yenen gençlerin, tarımda ödenmeyen girdilerin ve haksızlığa uğrayan her bir kişinin cezasını verdiği, cezasını kestiği bir seçim olacak."

Anka Haber Ajansı