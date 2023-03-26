Akşener, Mansur Yavaş İle Birlikte Ankara’da İftar Programına Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ankara Kent Konseyi’nde düzenlenen iftara katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu akşam ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ankara Kent Konseyi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Akşener, bugün depremzede esnafa destek olmak amacıyla "Kahramanmaraş Dayanışma Günleri"nin düzenlendiği Altınpark-ANFA fuar alanını da ziyaret etmişti.

Anka Haber Ajansı