Akşener, Milletvekilleri Ve Genel Başkan Başdanışmanları İle Bir Araya Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün parti Genel Merkez Ek Binası’nda düzenlenen toplantıda İYİ Parti Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldi.

Anka Haber Ajansı