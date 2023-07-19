Akşener: “Mübarek Muharrem Ayı, Ülkemiz İçin Hayırlara Vesile Olsun”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muharrem ayı nedeniyle; “Yüzyıllardır bu topraklarda zalimin adı Yezid, mazlumun adı Hüseyin'dir… Zalimlere karşı mücadelesinde şehit düşen Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mübarek Muharrem ayı, ülkemiz için hayırlara vesile olsun” mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muharrem ayı nedeniyle; “Yüzyıllardır bu topraklarda zalimin adı Yezid, mazlumun adı Hüseyin'dir… Zalimlere karşı mücadelesinde şehit düşen Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mübarek Muharrem ayı, ülkemiz için hayırlara vesile olsun” mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muharrem ayı nedeniyle tebrik mesajı paylaştı. Akşener’in Twitter hesabında paylaştığı mesaj şöyle:

“Yüzyıllardır bu topraklarda zalimin adı Yezid, mazlumun adı Hüseyin'dir… Zalimlere karşı mücadelesinde şehit düşen Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mübarek Muharrem ayı, ülkemiz için hayırlara vesile olsun...

Anka Haber Ajansı