Akşener, Niğdelilerden Belediye Başkan Adayı Erem İçin Oy İstedi

Akşener, Niğdelilerden Belediye Başkan Adayı Erem İçin Oy İstedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de esnaf ziyareti yaptı, partisinin Niğde Belediye Başkan Adayı Naim Osman Erem için oy istedi. Bir öğretmen adayı Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ataması yapmadığından yakındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de esnaf ziyareti yaptı, partisinin Niğde Belediye Başkan Adayı Naim Osman Erem için oy istedi. Bir öğretmen adayı Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ataması yapmadığından yakındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu. Partisinin Niğde Belediye Başkan Adayı Naim Osman Erem için oy isteyen Akşener, "Seçimlerde bu beyefendiyi seçerseniz aynı zamanda İYİ Parti'ye ve bana güç verirsiniz. 2028'e kadar olan tüm sistemde daha kolay bir şekilde sizin sesiniz olabiliriz. Yapılacak iyi belediyecilik bizi iktidara taşır." dedi.

Emekli maaşının asgari ücretin altında kalmasından dert yanan bir emekli, üyesi olmasına rağmen AK Parti'ye oy vermeyeceğini belirterek, "Bütün emekliler oy vermeyecek." dedi.

Atama bekleyen bir öğretmen adayı da "Yedi aydır bizlere verilen sözler yerine getirilmedi. Şubat ataması olacak denildi olmadı. 2023 seçimlerinden önce mülakatların kaldırılacağı sözü verildi. Yeni gelen Milli Eğitim Bakanı ise "Seçimden sonra mülakat gibi bir mülakat olacak" diyerek bizleri karamsarlığa sürükledi." diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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