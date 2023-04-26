Akşener: Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Geçmiş Olsun Diyor, Acil Şifalar Diliyorum

Akşener: Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Geçmiş Olsun Diyor, Acil Şifalar Diliyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu akşam canlı yayın esnasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Twitter hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu akşam canlı yayın esnasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Twitter hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Ülke TV- Kanal 7 ortak yayınına katıldı. Erdoğan, yayın sırasında rahatsızlandı ve canlı yayına bir süre ara verildi. Aranın ardından Erdoğan, 14 Mayıs seçim kampanyası çalışmaları esnasında midesini üşüttüğünü belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akşener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Anka Haber Ajansı

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