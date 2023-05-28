Akşener: “Sen, Ben, O Değil, Milletçe Biz Olabilmek İçin Tüm Vatandaşlarımızı Sandıklara Davet Ediyorum”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Sen, ben, o değil, milletçe biz olabilmek için tüm vatandaşlarımızı sandıklara davet ediyorum. Gelin, hep birlikte demokrasimize sahip çıkalım, kazanan Türkiye olsun” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Sen, ben, o değil, milletçe biz olabilmek için tüm vatandaşlarımızı sandıklara davet ediyorum. Gelin, hep birlikte demokrasimize sahip çıkalım, kazanan Türkiye olsun” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada yurttaşlarI oy kullanmaya davet etti. Akşener’in açıklaması şu şekilde:

“Sen, ben, o değil, milletçe biz olabilmek için tüm vatandaşlarımızı sandıklara davet ediyorum. Gelin, hep birlikte demokrasimize sahip çıkalım, kazanan Türkiye olsun!”

Anka Haber Ajansı