Akşener sessizliğini bozdu. İlk açıklaması, Erdoğan ile yaptığı görüşme oldu...

Akşener sessizliğini bozdu. İlk açıklaması, Erdoğan ile yaptığı görüşme oldu...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin ardından sessizlik kararı almıştı. Akşener, sessizliğini bozdu ve depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 16 bin 546'ya yükseldi. 66 bin 132 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremin ilk günleri sessizlik kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş Pazarcık’ta konuştu.

Deprem bölgesinde yaşananlar üzerine konuşan Akşener, “En önemli konunun ısınma olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Sayın Erdoğan’ı aradım. Bu bilgileri verdim. Isınma için tüp istendi. Isıtma için sistem var onun gönderilmesini istedim. Kendisi de talimat vereceğini söyledi. Kendisi de talimat verdiğini söyledi” dedi.

"Bu Karmaşanın Temel Problemi Tek Adam Sistemidir"

Akşener, “Depremin ilk günü ‘bizim susma zamanımız’ demiştim ve buna uyduk. Şimdi bugün buradayım, şimdi de milletimizin sesini duyup kamuoyuna yansıtma zamanı. Ben bunun tecrübesini yaşadığım için ilk 3 gün bilerek gelmedim çalışmalara engel olmayayım diye. Ama göreceksiniz buradan hiç gitmeyeceğim” diye konuştu.

Akşener konuşmasının devamında iktidara yüklendi ve "Bugün bu karmaşanın temel problemi tek adam sistemidir. Hafızanın kaybolmasıdır. Bu ülkenin devletinin hafızası gitti" dedi.

Kaynak: gercekgundem.com

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