Akşener, Sinan Ateş'in Babası Musa Ateş'in Evine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Akşener, Sinan Ateş'in Babası Musa Ateş'in Evine Taziye Ziyaretinde Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden babası Musa Ateş'in evini ziyaret etti.

ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden babası Musa Ateş'in evini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugün Bursa'da Orhangazi ve Gemlik'te ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ardından Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden babası Musa Ateş'in evini ziyarete etti.

Akşener'e, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, Osmangazi Belediye Başkan Adayı Orkun Özeller eşlik etti.

Akşener, taziyenin ardından iftar programına katıldı.

Anka Haber Ajansı

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