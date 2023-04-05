Akşener, Sinan Ateş’in Eşi Ayşe Ateş İle Görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le partideki makamında görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 30 Aralık 2022'de Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki makamında bugün görüştü.

Soruşturma halen tamamlanamadığı için Sinan Ateş cinayeti halen aydınlatılabilmiş değil.

Anka Haber Ajansı