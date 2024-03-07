Akşener'den Mansur Yavaş'a Cevap: "Ya Herro Ya Merro Diyemedi"

Akşener'den Mansur Yavaş'a Cevap: "Ya Herro Ya Merro Diyemedi"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş’ın "Adaylığımda samimi olsaydı, altılı masada ismimi gündeme getirebilirdi" sözlerine, "Ya herro ya merro diyemedi. Milletin talebini kabul etmekten korktu" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş’ın "Adaylığımda samimi olsaydı, altılı masada ismimi gündeme getirebilirdi" sözlerine, "Ya herro ya merro diyemedi. Milletin talebini kabul etmekten korktu" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Maltepe'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir televizyon programındaki açıklamalarının sorulması üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Sayın Mansur Yavaş korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi. Bunu ayıpladığımı ifade etmek isterim. Kendisine şahitli, ispatlı bu (adaylığı) söylendi. Dolayısıyla cesaret edemedi. Vatandaşın, milletin talebini kabul etmekten korktu... Ya herro ya merro diyemedi... O cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi. Sonuç itibariyle o günler geçti, bugün itiraf etti. Partimizin il başkanının, bütün ilçe başkanlarının istifa ettiğini ve kendisiyle çalıştığını itiraf etti. Yani cesareti İYİ Parti'ye göreymiş. Kendisini alkışlıyorum" dedi.

Anka Haber Ajansı

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