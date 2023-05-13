Akşener'den Seçim Şarkısı Paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Twitter hesabından; "Sandık geliyor artık, şafak vakti çok yakın! 20 yıllık haksızlık, bakın bitiyor yarın! Ya millet iradesi ya sarayın gölgesi. Milletin özgür sesi, güldürecek herkesi!" notuyla seçim şarkısı videosunu paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Twitter hesabından; "Sandık geliyor artık, şafak vakti çok yakın! 20 yıllık haksızlık, bakın bitiyor yarın! Ya millet iradesi ya sarayın gölgesi. Milletin özgür sesi, güldürecek herkesi!" notuyla seçim şarkısı videosunu paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Twitter hesabından partisinin seçim şarkısını paylaştı. Akşener paylaşımına, miting görüntüleri eşliğinde çalınan seçim şarkısının "Sandık geliyor artık, şafak vakti çok yakın! 20 yıllık haksızlık, bakın bitiyor yarın! Ya millet iradesi ya sarayın gölgesi. Milletin özgür sesi, güldürecek herkesi!" şeklindeki sözlerini de ekledi.

Anka Haber Ajansı