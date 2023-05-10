Akşener’den Selvi Kılıçdaroğlu’na Taziye Mesajı

Akşener’den Selvi Kılıçdaroğlu’na Taziye Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Selvi Kılıçdaroğlu’nun değerli ağabeyi Hüseyin Özdağ’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Selvi Kılıçdaroğlu’nun değerli ağabeyi Hüseyin Özdağ’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi Hüseyin Özdağ’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. Akşener’in bu gece Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Selvi Kılıçdaroğlu’nun değerli ağabeyi Hüseyin Özdağ’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

Anka Haber Ajansı

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