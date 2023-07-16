Akşener’den Zamlara Tepki: “Cefayı Bal Eylemek Millete, Sefasını Sürmekse Saray Ve Şürekâsına"

Akşener’den Zamlara Tepki: “Cefayı Bal Eylemek Millete, Sefasını Sürmekse Saray Ve Şürekâsına"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, peş peşe yapılan zamlar sonrası; “Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı? Yok! Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, peş peşe yapılan zamlar sonrası; “Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı? Yok! Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, dün gece akaryakıta yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammına tepki gösterdi. Meral Akşener’in, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

“Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı? Yok! Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına…”

Anka Haber Ajansı

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