Akşener'e Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Hakaret Eden Yabancı Uyruklu Bir Kişi İstanbul'da Yakalandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Sosyal medya üzerinde hakaret eden yabancı uyruklu bir kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Sosyal medya üzerinde hakaret eden yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu bir kişinin geçen hafta paylaştığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan bir videoyla ilgili inceleme başlattı. İnceleme sonucu, TikTok isimli sosyal medya platformunda yayınlanan videoyla "devlet büyüklerine hakaret" suçunun işlendiği belirlendi.

Bunun üzerine polis ekipleri, 24 Nisan'da Esenyurt'ta belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, söz konusu hakaret içerikli paylaşımın yapıldığı hesabın kullanıcısı M.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.E.'nin adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Anka Haber Ajansı