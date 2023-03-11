Akşener’in Hatay’da, Depremin 34. Gününde Dinlediği Depremzede: “İnşaatta Yatıyoruz, Çadırımız Yok”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 Şubat depremlerinin 34'üncü gününde yeniden Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi. Her şeyini kaybettiğini söyleyen yurttaş, “İnşaatta yatıyorum, çadırımız yok” dedi. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, kadına “Bu akşam gelecek hepsi, merak etmeyin” karşılığını verdi. Depremlerde evinin hasar almadığını söyleyen kadın da “Bütün bu depremlerde evimizde hiçbir şey yıkıntıya uğramadı. Ben o günden bu yana evimizde kalabiliyorum. Önce hasarsız dendi sonr

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: FATİH NAZIM EFE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 Şubat depremlerinin 34'üncü gününde yeniden Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi. Her şeyini kaybettiğini söyleyen yurttaş, “İnşaatta yatıyorum, çadırımız yok” dedi. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, kadına “Bu akşam gelecek hepsi, merak etmeyin” karşılığını verdi. Depremlerde evinin hasar almadığını söyleyen kadın da “Bütün bu depremlerde evimizde hiçbir şey yıkıntıya uğramadı. Ben o günden bu yana evimizde kalabiliyorum. Önce hasarsız dendi sonra ‘çevre iklim’den gelip bütün mahalleye, bütün binalara orta hasar verilmiş. Tek tük hasarsız verilmiş. Şu an ne yapacağımızı bilemiyoruz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 34 gün geçti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün Hatay'a giderek, depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Akşener, çadırkentte okul olarak kullanılan çadıra gitti, çocuklarla vakit geçirdi.

Akşener daha sonra İYİ Parti tarafından İskenderun’da kurulan sahra hastanesini ziyaret etti. Akşener’e İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez eşlik etti.

“O KADAR İNSANA EL UZATABİLMESİ ÇOK İYİ”

Akşener, 24 saat aralıksız hasta muayenesi yapıldığını ve günlük ortalama hastalarının 500 olduğunu belirten sağlık çalışanına “O kadar hasta olması kötü ama o kadar insana el uzatılabilmesi de çok iyi” dedi. Sahra hastanesindeki hastalarla birebir konuşan Akşener, bölgeye şehir dışından gönüllü olarak gelen doktorlardan hastalara ilişkin bilgi de aldı.

“BURADA BİR ŞEYİMİZ KALMADI”

Duygularına hâkim olamayan bir depremzedeyle sohbet eden Akşener, “Üzülmeyin ben de 99’da aynı şeyi yaşamışlardanım. Allah sabrını verecek, şifa verecek inşallah, beterin beteri var” dedi. Kızını kaybeden ve evi yıkıldığı için Almanya’ya diğer kızının yanına gitmek zorunda kalacağı belirtilen afetzede ağlayarak “Burada bir şeyimiz kalmadı ne yapabiliriz ev yok bark yok” diye konuştu.

“İNŞAATTA YATIYORUM, ÇADIRIMIZ YOK”

Her şeyini kaybettiğini söyleyen depremzede kadın da “İnşaatta yatıyoruz, çadırımız yok” diye dert yanınca Turhan Çömez “Bu akşam gelecek hepsi, merak etmeyin” diye yardım edeceklerini belirtti.

“BÜTÜN BU DEPREMLERDE EVİMİZDE HİÇBİR ŞEY YIKINTIYA UĞRAMADI, ORTA HASARLI RAPORU VERDİLER”

Depremde evinin herhangi bir hasar almadığını belirten bir depremzede, “Bütün bu depremlerde evimizde hiçbir şey yıkıntıya uğramadı ne eşyalarımızda ne kolonlarda ne duvarlarda. Ben o günden bu yana evimizde kalabiliyorum. Önce hasarsız dendi sonra çevre iklimden gelip bütün mahalleye, bütün binalara orta hasar verilmiş. Tek tük hasarsız verilmiş. Şu an ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çevre iklimdekiler de söyledi güçlendirmeyle uğraşılmayacakmış” dedi.

“KAYGI DUYMAYIN KİMSE MALINIZA BİR ŞEY YAPAMAZ”

Akşener’e Hatay ziyaretinde eşlik eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Şu an her şey bir andan net raporlara dönüşemiyor olabilir. Orta hasarlı binalar yıkılsın yıkılmasın diye bir tartışma var o da netleşmiş değil. Kaygı duymayın kimse malınıza bir şey yapamaz” diye yanıt verdi.

Anka Haber Ajansı