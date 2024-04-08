Akşener’in Kararının Ardından Özlale, İyi Parti'den İstifa Etti

Akşener’in Kararının Ardından Özlale, İyi Parti'den İstifa Etti

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Meral Akşener’in genel başkan adayı olmayacağı açıklamasının ardından partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özlale, "Geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum" dedi.

İİYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Meral Akşener’in genel başkan adayı olmayacağı açıklamasının ardından partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özlale, "Geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum" dedi.

Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da genel başkanlık için aday olmayacağını açıklamasının ardından partiden ilk istifa i İzmir milletvekili Ümit Özlale’den geldi.

Özlale, X sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı

''Sevgili İYİ Parti Ailesi, Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım. Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur. Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.''

Anka Haber Ajansı

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