Akşener’in Ziyaret Ettiği Ordulu Esnaf: “Zenginimiz Uçtu Fakirimiz De Yere Girdi”

Akşener’in Ziyaret Ettiği Ordulu Esnaf: “Zenginimiz Uçtu Fakirimiz De Yere Girdi”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ordu’da ziyaret ettiği esnaf, “Zenginimiz uçtu fakirimiz de yere girdi. Gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardım edebilecek birileri gelsin. Kim hak ediyorsa o gelsin....Ben şurada çalışıyorum, hafta sonu da köye gidiyorum, bağ bahçe yapıyorum çocuklarıma katkı olsun diye” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ordu’da ziyaret ettiği esnaf, “Zenginimiz uçtu fakirimiz de yere girdi. Gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardım edebilecek birileri gelsin. Kim hak ediyorsa o gelsin....Ben şurada çalışıyorum, hafta sonu da köye gidiyorum, bağ bahçe yapıyorum çocuklarıma katkı olsun diye” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler kapsamında gittiği Ordu’da esnaf ziyareti yaptı. Akşener, Ordu’da gençlerle fotoğraf da çektirdi.

Akşener’in sohbet ettiği bir esnaf, iki çocuğunu da üniversitede okuttuğunu belirterek, “Zenginimiz uçtu fakirimiz de yere girdi. Gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardım edebilecek birileri gelsin. Kim hak ediyorsa o gelsin....Ben şurada çalışıyorum, hafta sonu da köye gidiyorum, bağ bahçe yapıyorum çocuklarıma katkı olsun diye” dedi.

Akşener, “Ben tütün tarlasından çıktım, buradayım. Dolayısıyla bu imkanları bu çocuklara veremiyoruz biz” karşılığını verdi.

Anka Haber Ajansı

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