Alanya'da 5 Yıldızlı Otelin Çatısı, Alev Alev Yandı

Alanya'da 5 Yıldızlı Otelin Çatısı, Alev Alev Yandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm çatıyı kaplarken, otel hızla tahliye edildi.

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm çatıyı kaplarken, otel hızla tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelin çatısında, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. 5 katlı otelin tüm çatı kısmını kısa sürede alevlerin kaplamasıyla tatilciler, hızla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Çok sayıda itfaiye aracı ile arazözün kullanıldığı söndürme çalışmalarına, havadan da helikopter keşif uçuşuyla destek verildi. Kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülen yangın sırasında bazı otel çalışanlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Birçok tatilci de valizlerini alarak otelden uzak alana geçti. Müdahale sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye erine, ambulansta müdahale edildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Alanya'da 5 Yıldızlı Otelin Çatısı, Alev Alev Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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