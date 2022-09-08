Alanya'da Orman Yangını (2)

Alanya'da Orman Yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı. 6 uçak, 1'i yönetim olmak üzere 4 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı...

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı. 6 uçak, 1'i yönetim olmak üzere 4 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ile çok sayıda personelin müdahale ettiği yangın bölgesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bölgede rüzgarın etkisini azaltmaya başladığı kaydedilirken, yangının ne kadarlık alanda etkili olduğunun tespiti ve çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor. (DHA)

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Alanya'da Orman Yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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