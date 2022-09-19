Alanya'da Orman Yangını; 3 Saatte Söndürüldü

Alanya'da Orman Yangını; 3 Saatte Söndürüldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 dönüm alan zarar gördü.

Alanya'da yerleşim yerlerine yakın noktada saat 11.00 sıralarında orman yangını başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, ilk müdahale aracı, itfaiye araçları ve 72 personel müdahale etti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı. 4 dönüm alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)

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Alanya'da Orman Yangını; 3 Saatte Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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