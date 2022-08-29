Alanya’da Otomobil İle Elektrikli Scooterin Çarpışmasında 1 Turist Öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobil ile elektrikli scooterin çarpıştığı kazada İran uyruklu turist Farzan Parsaei (31) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Okurcalar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İran uyruklu Farzan Parsaei idaresindeki elektrikli scooter kavşaktan Manavgat istikametine dönmek istediği sırada Rusya uyruklu Maxim Baranosvky (50) yönetimindeki 34 ANF 454 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen scooterden yola savrulan İranlı Parsaei metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Parsaei, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Maxim Baranosvky, jandarma tarafından gözaltına alındı.(DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı