Alaşehir'deki Ahır Yangınında 1 İnek Ve 10 Koyun Öldü

Alaşehir'deki Ahır Yangınında 1 İnek Ve 10 Koyun Öldü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Ali Toprak'a ait ahırda çıkan yangında 1 inek ve 10 koyun öldü.

Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Ali Toprak'a ait ahırda çıkan yangında 1 inek ve 10 koyun öldü. Alevler, ahırın bitişiğindeki eve sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alaşehir'in kırsal Tepeköy Mahallesi'ndeki Ali Toprak'a ait ahırda, bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Ahırdaki saman çuvallarının tutuşmasıyla alevler kısa sürede tüm ahırı sardı. Bahri Kocabaş, dumanları fark edip, durumu komşusu Toprak'a ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevlerin ahırın bitişiğinde Toprak'ın evine ulaşmasını önledi. Yangın, yoğun çaba ile 1 saatte güçlükle söndürüldü. Alevlerin söndürülmesinin ardından ahıra giren itfaiye ekipleri 1 inek ve 10 koyunun öldüğünü belirledi.

Yangını fark eden Bahri Kocabaş, bir köpeğin ısrarla havlaması ile yangını fark ettiğini belirterek, "Bir köpek ısrarla havlayarak koşturuyordu. Merak edip, bende o yöne gittiğimde ahırdan dumanların yükseldiğini fark ettim. Hemen komşuma seslendim. İtfaiyeyeye haber verdik." dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı. (DHA)

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Alaşehir'deki Ahır Yangınında 1 İnek Ve 10 Koyun Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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