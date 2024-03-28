Alevi Bektaşi Federasyonu’ndan Chp’ye Destek

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve İzmir milletvekilleriyle birlikte Alevi Bektaşi Federasyonu’nu ziyaret etti. Federasyonun Genel Başkanı Mustafa Aslan, “Tüm Alevi canlar sandığa gitmeli. Küskünlüklerini sandığa yansıtmamalı. 22 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın, ülkeyi ne hale getirdiğini anlatmamıza gerek yok. Her geçen gün ekonomi, adalet anlamında geri gidiyor. Bunu değiştirmeliyiz” dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve İzmir milletvekilleriyle birlikte Alevi Bektaşi Federasyonu’nu ziyaret etti. Federasyonun Genel Başkanı Mustafa Aslan, “Tüm Alevi canlar sandığa gitmeli. Küskünlüklerini sandığa yansıtmamalı. 22 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın, ülkeyi ne hale getirdiğini anlatmamıza gerek yok. Her geçen gün ekonomi, adalet anlamında geri gidiyor. Bunu değiştirmeliyiz” dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Narlıdere Cemevi’nde Alevi Bektaşi Federasyonu ve bileşen dernekleri ile bir araya geldi. Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Ednan Arslan, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ile ilçe belediye başkan adayları da katıldı.

Başkan Tugay, yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını ve herkesin desteğini beklediğini vurgulayarak, “Benden beklenenin farkındayım. Görevi yerine getirirken katıksız şekilde benden beklediğiniz tavrı göstereceğim. Hatalarımız eksiklerimiz olmuştur, insanız ama iyi niyetimden şüphe etmeyin. Hangi seviyede görmek istiyorsanız hangi seviyedeysem gözünüzde, orada olmaya hazırım. Yeter ki halk adına yapmamız gereken mücadeleyi layıkıyla yapalım” dedi.

“MAZLUM İNSANLAR İYİ OLSUN DİYE HAYAL KURUYORUM”

Adalet için mücadele ettiklerinin altını çizen Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’ye örnek olacak siyasetin, ahlaklıca yapıldığını göstereceğimiz bir dönemi İzmir'de yaşayalım. Bir dahaki genel seçime halkın itimadını kazanmış bir şekilde girelim. Bunu yaparsak bu halk bizi iyi anlayacak. O kadar çok hayal kuruyorum ki hepsi bu ülkedeki mazlum insanların iyi olması ile ilgili.”

“BİZ KONSER SALONU YAPTIK, ONLAR AVM”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan da yurttaşların sandığa gitmesi çağrısında bulundu. Konuşmasında AKP'yi eleştiren Murat Bakan, “Güzelyalı’da troleybüs garajımız vardı. O garaj şu an dünyanın en güzel konser salonlarından biri. Ahmed Adnan Saygun. Tarihi Havagazı Fabrikası da öyle. Buraları AVM yapsaydınız milyar dolarlar elde ederdiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi benzer bir yeri İETT garajını AVM yaptı Cevahir Alışveriş Merkezi. Önce Dubai Şeyhine sattılar ardından AVM yaptılar. Kamu kaynaklarını halk için halkın yararına kullanan bir anlayışla, yandaşları için tarikat ve cemaatlere kullanan bir anlayış var. Yerel seçim o yüzden önemli” dedi.

“HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK”

Son genel seçimlerde CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cumhurbaşkanı yapmak istediklerini ancak hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün yeniden iktidarı değiştirmenin yolu, yerel seçimden geçiyor. Kaynakları halkın yararına kullanmak için bizim başka illeri de almamız lazım. Başarabilirsek iktidarı erken seçime zorlayabiliriz. Ya da önümüzdeki seçimsiz geçecek 4 yılda güçlü muhalefeti inşa edebiliriz. Belediye başkan adaylarımızın hepsi son derece nitelikli donanımlı. Cemil Başkan doktor. Karşıyaka’da son derece başarılıydı. Alevi toplumunda tevazu en kıymetli şeydir. Önce insan kendi nefsiyle mücadele etmeli. Kibirden, egodan, arınmış tevazusuyla, alçak gönüllüğüyle bir o kadar da bilgi birikim, yönetici vasıflarıyla öne çıkan biri.”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ise mücadeleye devam edeceğini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızı sonuna kadar destekliyoruz. Türkiye’de yapılacak her iyiliğin yanında olacağız” dedi. CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun da seçimleri kazanarak AKP'ye kırmızı kart göstereceklerini söyledi.

“TÜM ALEVİ CANLAR SANDIĞA GİTMELİ”

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan ise yaptığı konuşmada herkesin 31 Mart günü oy kullanması gerektiğini ifade ederek, “Tüm Alevi canlar sandığa gitmeli. Küskünlüklerini sandığa yansıtmamalı. 22 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın, ülkeyi ne hale getirdiğini anlatmamıza gerek yok. Her geçen gün ekonomi, adalet anlamında geri gidiyor. Bunu değiştirmeliyiz” dedi.

Anka Haber Ajansı