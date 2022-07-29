Alevlerin Arasında Kalan Kaplumbağa, Son Anda Kurtarıldı

Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangının ortasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bolayır köyü 20 Evler Sitesi mevkisinde, saat 13.00 sıralarında kuşların elektrik tellerine çarpmasıyla oluşan kıvılcımlar, anız yangını çıkarttı. Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, alevlerin ortasında bir kaplumbağa olduğunu fark etti. Stajyer itfaiye eri Melike Aşkan, kaplumbağayı son anda kurtardı. Kaplumbağaya önce su içiren Aşkan, daha sonra üzerine su döküp, serinletti. Zarar görmediği anlaşılan kaplumbağa daha sonra doğaya salındı.

Öte yandan alevler 45 dakikada söndürüldü, 3 dönüm alan küle döndü. (DHA)

FOTOĞRAF

Kaynak: Demirören Haber Ajansı