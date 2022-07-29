Alevlerin Arasında Kalan Kaplumbağa, Son Anda Kurtarıldı

Alevlerin Arasında Kalan Kaplumbağa, Son Anda Kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangının ortasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangının ortasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bolayır köyü 20 Evler Sitesi mevkisinde, saat 13.00 sıralarında kuşların elektrik tellerine çarpmasıyla oluşan kıvılcımlar, anız yangını çıkarttı. Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, alevlerin ortasında bir kaplumbağa olduğunu fark etti. Stajyer itfaiye eri Melike Aşkan, kaplumbağayı son anda kurtardı. Kaplumbağaya önce su içiren Aşkan, daha sonra üzerine su döküp, serinletti. Zarar görmediği anlaşılan kaplumbağa daha sonra doğaya salındı.

Öte yandan alevler 45 dakikada söndürüldü, 3 dönüm alan küle döndü. (DHA)

FOTOĞRAF

Alevlerin Arasında Kalan Kaplumbağa, Son Anda Kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Marmaris'te Yerleşim Yeri Yakınında Orman Yangını
Marmaris'te Yerleşim Yeri Yakınında Orman Yangını
Okulun Temizlik Görevlisini Öldürüp, Kendi Eşi İle Komşusunu Yaralayan Şüpheli Teslim Oldu (2)
Okulun Temizlik Görevlisini Öldürüp, Kendi Eşi İle Komşusunu Yaralayan Şüpheli Teslim Oldu (2)
İş İlanıyla 20 Milyonluk Dolandırıcılık
İş İlanıyla 20 Milyonluk Dolandırıcılık
Elif Güneş'in Katil Zanlısının Olaydan Sonraki Görüntüleri
Elif Güneş'in Katil Zanlısının Olaydan Sonraki Görüntüleri
Düğün Alışverişi Dönüşü Kaza; 4 Kişilik Gurbetçi Aile Yaralandı
Düğün Alışverişi Dönüşü Kaza; 4 Kişilik Gurbetçi Aile Yaralandı
Kaçarken Sığındığı Mobilya Atölyesinde Tabancayla Vurularak Öldürüldü (2)
Kaçarken Sığındığı Mobilya Atölyesinde Tabancayla Vurularak Öldürüldü (2)
Öldürülen Elif Güneş'in İş Yeri Önünde Gözyaşı Ve İsyan
Öldürülen Elif Güneş'in İş Yeri Önünde Gözyaşı Ve İsyan