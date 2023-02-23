Ali Ağaoğlu'ndan 'İstanbul'daki çürük binalar' hakkında şok sözler: Binalarda deniz kumu...

İstanbul'un Ataşehir ilçesi olmak üzere birçok noktasında lüks rezidansları olan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 2011'de yaptığı 'İstanbul'daki çürük binalar' hakkında sözleri yeniden gündem oldu.

11 ili etkileyen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra binaların zemini ve dayanıklığı, kamuoyunun tartışılmaya başlandı.

Ağaoğlu'nun 2011'de CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programındaki sözleri, Twitter'da gündem oldu.

Ağaoğlu, programda eskiden yeterince malzeme olmadığı için çürük binaların yapıldığını, babasının da çürük bina yaptığını söyledi.

Ağaoğlu, "İstanbul'daki binaların durumu, Van'daki yıkılan binalardan daha kötü olur. Ben çocukluğumdan beri sektörün içindeyim" dedi.

Hakan'ın "Siz de yaptınız o çürük binaları o zaman" sözleri üzerine Ağaoğlu, "Evet yaptık, yapıldı, herkes buydu malzeme buydu, yoktu ki. Kumu ithal mi getireceksin? O dönemde yapılan binaların yüzde 90'ı bu şekilde yapıldı" diye konuştu.

"Bugün İnşaata Sokulmayacak Malzemelerdi"

Ağaoğlu, sözlerinin gündem olmasının ardından Oda TV'ye yaptığı açıklamada, inşaat kumunun deniz kumu olduğunu söyledi.

Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul'daki yapı stoğunu en iyi bilen üç kişiden biri benim. O dönem İstanbul'daki inşaat malzemeleri kumundan dönemine kadar maalesef bugün inşaata sokulmayacak malzemeydi. Kum denizden geliyordu. Yarısı midye kabuğu, yarısı balçık, inşaata giderdi ve inşaat yapılırdı. O dönem demir için ihtiyaç belgesi alırdın, Karabük'te 6 ay sıra beklerdin bir kamyon demir için. Demirler en kalın 12'lik kangal demirdi... Düzeltirken bile kırılırdı. Bu dediğim 60-70-80'li yıllardı.

O dönem ben inşaat yapmıyordum, babamın yanındaydım. Babam inşaat da yapıyordu inşaat malzemesi tedarikçisiydi de veriyordu. O dönem yapılan inşaatlarda özel binalar hariç kullanılan malzeme buydu. Yüzde 99'u böyle yapıldı, kim yaptıysa böyle yaptı."

Kaynak: medyafaresi.com