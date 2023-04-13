Ali Babacan: “21 Yıllık Yol Arkadaşım Sadullah Ergin İle İlgili Hatalı Bir Tartışmanın Döndüğünü Görüyorum”

Ali Babacan: “21 Yıllık Yol Arkadaşım Sadullah Ergin İle İlgili Hatalı Bir Tartışmanın Döndüğünü Görüyorum”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Partimizin kurucularından, 21 yıllık yol arkadaşım Sadullah Ergin ile ilgili hatalı bir tartışmanın döndüğünü görüyorum. Çoğunun eksik bilgiden ve aşmamız gereken önyargılardan kaynaklandığını anlıyorum” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Partimizin kurucularından, 21 yıllık yol arkadaşım Sadullah Ergin ile ilgili hatalı bir tartışmanın döndüğünü görüyorum. Çoğunun eksik bilgiden ve aşmamız gereken önyargılardan kaynaklandığını anlıyorum” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin’in CHP'nin milletvekili aday listesinde Ankara 1. Bölge’den aday gösterilmesine ilişkin tartışmalarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Babacan, şunları kaydetti:

“21 YILLIK YOL ARKADAŞIM SADULLAH ERGİN İLE İLGİLİ HATALI BİR TARTIŞMANIN DÖNDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUM”

“Partimizin kurucularından, 21 yıllık yol arkadaşım Sadullah Ergin ile ilgili hatalı bir tartışmanın döndüğünü görüyorum. Çoğunun eksik bilgiden ve aşmamız gereken önyargılardan kaynaklandığını anlıyorum. 2009-2013 arası demokratikleşme, reform ve AB uyum düzenlemelerinin çoğunu Sadullah Bey’in çabalarıyla yasalaştırdık. Kendisi, Adalet Bakanlığı tarihinde görülmemiş hızda bireysel ve kolektif haklara yönelik işlere imza attı.

Tutuklu oranının düşürülmesi, adil yargılanma hakkı, kolluğun demokratikleşmesi, AYM’ye bireysel başvuru, AİHM kararlarının Türkçe olarak yayınlanması, anadili hakkı gibi, yüzlerce değişiklikte katkısı var. Pek çoğu hâlâ topluma nefes imkânı sağlayan önemli düzenlemeler. Şahidimiz o dönemin demokratlarıdır. Sahiplendiğimiz geçmiş demokratikleşme dönemidir. Hedefimiz de tam demokratik Türkiye’dir. Şimdi yeni bir yol ayrımındayız. Önyargıları ve hatalı ezberleri bırakıp birbirimizi dinleyerek ve birleşe birleşe kazanacağımıza inanıyorum.”

Anka Haber Ajansı

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