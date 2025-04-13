Ali Babacan: Afetlerin Yaşanmadığı Durumda Da Güç Günler Geçiren Üreticilerimizi Yalnız Bırakamayız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ülkenin birçok bölgesinde yaşanan don olaylarına ilişkin, "Üreticilerimizin en ufak bir mağduriyet dahi yaşamaması için hasar tespit çalışmaları kısa sürede tamamlanmalı; zarara uğrayan üreticiler belirlenmeli; borç ödemelerinin uygun koşullarda ertelenmesi, uzun vadeli, düşük faizli yeni krediler verilmesi ve zararların tazmin edilmesi dahil çiftçilerimize destek olunmalıdır" dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ülkenin birçok bölgesinde yaşanan don olaylarına ilişkin, "Üreticilerimizin en ufak bir mağduriyet dahi yaşamaması için hasar tespit çalışmaları kısa sürede tamamlanmalı; zarara uğrayan üreticiler belirlenmeli; borç ödemelerinin uygun koşullarda ertelenmesi, uzun vadeli, düşük faizli yeni krediler verilmesi ve zararların tazmin edilmesi dahil çiftçilerimize destek olunmalıdır" dedi.

Türkiye'nin birçok noktasında yaşanan don olayına ilişkin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan X hesabından "Türkiye’nin dört bir yanını vuran don felaketinde üreticilerimiz, çiftçilerimiz büyük kayıplar yaşadı. Ülkemize büyük geçmiş olsun. Üreticilerimizin en ufak bir mağduriyet dahi yaşamaması için hasar tespit çalışmaları kısa sürede tamamlanmalı; zarara uğrayan üreticiler belirlenmeli; borç ödemelerinin uygun koşullarda ertelenmesi, uzun vadeli, düşük faizli yeni krediler verilmesi ve zararların tazmin edilmesi dahil çiftçilerimize destek olunmalıdır. Afetlerin yaşanmadığı durumda da güç günler geçiren üreticilerimizi yalnız bırakamayız. Tüm üreticilerimize, çiftçilerimize tekraren geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.

Anka Haber Ajansı