Ali Babacan: “Ak Parti’den Mi Niye Ayrıldım? Onlar Yanlış İşler Yapmaya Başladılar”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın “AK Parti’den neden ayrıldınız” sorusu üzerine, “Onlar yanlış işler yapmaya başladılar. Vallahi büyük yanlışlar yapıyorlar. Hak-adalet kayboldu, ülke gittikçe ekonomik olarak zorlaşıyor, sıkıntıya düşüyor. Biz de çok çalıştık, çok emek verdik ama sonra baktık ki yanlışlar büyüdü, ‘biz şu yanlışların içinde olmayalım’ dedik. Yeni bir yol açtık, yürüyoruz” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın “AK Parti’den neden ayrıldınız” sorusu üzerine, “Onlar yanlış işler yapmaya başladılar. Vallahi büyük yanlışlar yapıyorlar. Hak-adalet kayboldu, ülke gittikçe ekonomik olarak zorlaşıyor, sıkıntıya düşüyor. Biz de çok çalıştık, çok emek verdik ama sonra baktık ki yanlışlar büyüdü, ‘biz şu yanlışların içinde olmayalım’ dedik. Yeni bir yol açtık, yürüyoruz” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hafta sonu İstanbul Sancaktepe’de esnaf ziyaretlerinde bulundu, Kartal’da halkla buluştu. Avcılar ve Beyoğlu’nda vatandaşlarla bir araya gelen Babacan, yerel seçim çalışmalarına bugün Niğde, Pozantı ve Tarsus ile devam ediyor.

“ASIL PROBLEM ENFLASYONU İNDİRMEK”

Ali Babacan, Sancaktepe programında halkla buluştu ve esnafın sorunlarını dinledi. Emekli maaşlarıyla ilgili konuşan bir vatandaş Babacan’a, “Sizin bakanlığınız sayesinde herkes bir ev, bir araba aldı. Şimdi uzaktan bakıyorlar” dedi.

Babacan, “Vatandaşlarımızın çoğu için araba hayal, ev imkansız zaten. Evin hayalini bile kuramıyorlar” dedi.

Başka bir vatandaş ise Babacan’a “Emeklilerin üçte ikisi oyunu ona veriyor, sonra açlıktan bahsediyor. Verme oyunu, verme; aç kalma” dedi dedi. Bir vatandaş ise sohbet sırasında TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamı için “uyduruk bir enflasyon” ifadelerini kullandı. Vatandaşları dinleyen Babacan şöyle konuştu:

“Emeklilerimizle ilgili asıl sorun şu: TÜİK bir enflasyon açıklıyor değil mi? Emeklilerimizin maaşı da o ‘uyduruk’ enflasyon kadar artıyor. Halbuki gerçek hayat pahalı. Dolayısıyla maaş sürekli eriyor. Eğer sadece maaşla geçiniyorsa vatandaşımız, hali perişan. Evinin kirasını bile ödemesi şu anda imkansız. Zorlaştı hayat. Asıl problem enflasyonu indirmek en önemli iş. Biz onu yaptık, 10 yıl da düşük tuttuk. Sonra maalesef iş bilmezler geldi, berbat ettiler. Biz o zaman dürüst bir ekip kurduk ama aynı zamanda işini bilen. Zaten bu iki vasıf bir kişide buluşacak; hem dürüst olacak hem işini bilecek.”

"200 LİRA 134 DOLARDI, ŞİMDİ 7 DOLAR ETMİYOR”

Babacan’, “Başkanım, siz bazen gösteriyorsunuz ya 200 lira, bu para 140 dolardı sizin bakanlığınızda” diyerek kendisine elindeki 200 liralık banknotu gösteren vatandaşa da “134 dolardı, şimdi 7 dolar etmiyor” yanıtını verdi. Vatandaşın 200 liranın yarım kilo Kars kaşarı almaya yetmediğini söylemesi üzerine Babacan, “Kars kaşarı alamıyor. Beyaz peynir hâlâ alıyor ama gelecek yıl beyaz peynir de alamayacak” yanıtını verdi.

"AK PARTİ’DEN Mİ NİYE AYRILDIM? ONLAR YANLIŞ İŞLER YAPMAYA BAŞLADILAR”

Bir vatandaşın “AK Parti’den neden ayrıldınız” sorusu üzerine Ali Babacan, “AK Parti’den mi niye ayrıldım? Onlar yanlış işler yapmaya başladılar. Vallahi büyük yanlışlar yapıyorlar. Hak-adalet kayboldu, ülke gittikçe ekonomik olarak zorlaşıyor, sıkıntıya düşüyor. Biz de çok çalıştık, çok emek verdik ama sonra baktık ki yanlışlar büyüdü, biz şu yanlışların içinde olmayalım dedik. Yeni bir yol açtık, yürüyoruz” yanıtını verdi.

Anka Haber Ajansı