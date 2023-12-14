Ali Babacan: Başımız Sağ Olsun. Hasan Bey'i Daima Hakkı, Adaleti Savunan Biri Olarak Hatırlayacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için yayınladığı taziye mesajında; "Başımız sağ olsun. TBMM kürsüsünde konuşurken rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat eden Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Saadet Partisi camiasına sabır diliyorum. Hasan Bey'i daima hakkı, adaleti savunan biri olarak hatırlayacağız. Mevlam rahmetiyle muamele etsin" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için yayınladığı taziye mesajında; "Başımız sağ olsun. TBMM kürsüsünde konuşurken rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat eden Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Saadet Partisi camiasına sabır diliyorum. Hasan Bey'i daima hakkı, adaleti savunan biri olarak hatırlayacağız. Mevlam rahmetiyle muamele etsin" dedi.

12 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde bugün vefat etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Başımız sağ olsun. TBMM kürsüsünde konuşurken rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat eden Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Saadet Partisi camiasına sabır diliyorum. Hasan Bey'i daima hakkı, adaleti savunan biri olarak hatırlayacağız. Mevlam rahmetiyle muamele etsin."

Anka Haber Ajansı