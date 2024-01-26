Ali Babacan, Bilecik'te: "Şu An Uygulanan Ekonomi Politikasıyla Türkiye'nin Düzlüğe Çıkması Mümkün Değil"

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Bilecik’te; "Sıkıntı büyük, gerçekten büyük. Hani bu işleri hiç yapmamış olsak, bilmesek neyse ama tam 11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında olan bir insan olarak söylüyorum, şu anda ki uygulanan ekonomi politikasıyla Türkiye’nin düzlüğe çıkması mümkün değil" dedi.

GÖKAY ŞİMŞEK

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Bilecik’te; "Sıkıntı büyük, gerçekten büyük. Hani bu işleri hiç yapmamış olsak, bilmesek neyse ama tam 11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında olan bir insan olarak söylüyorum, şu anda ki uygulanan ekonomi politikasıyla Türkiye’nin düzlüğe çıkması mümkün değil" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmalarını dün Bilecik’te sürdürdü. Esnaf ziyareti yapan Babacan, Atatürk Parkı’nda vatandaşlar ile bir araya geldi. Babacan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"EN ÇOK SIKINTI ÇEKENLER EMEKLİLERİMİZ"

"Türkiye zor bir dönemden geçiyor farkındayız. Her alanda sorunlar var, sorunlar büyüyor iyi biliyoruz ancak en çok sıkıntı çeken vatandaşlarımız kimdir diye baktığımızda özellikle şu son yıllarda ilk sırada emeklilerimizi görüyoruz. Gerçekten emeklilerimiz Türkiye’nin her yerinde hemen etrafımızı sarıyor ve feryat ediyorlar. Buraya da girdik, biraz önce emekli vatandaşımız geldi ve ortalamanın da üzerinde 20 bin liranın emekli maaşı aldığını ancak tek bir çocuğunun sadece yurduna 11 bin lira para verdiğini söyledi. Enflasyon ülkemizde çok yüksek. Gerçek enflasyon, halkın enflasyonu yüzde 100’ün üzerinde ama terazisi bozulmuş, ayarının bozulmuş olduğu TÜİK, enflasyonu yüzde 65 olarak açıklıyor. Emeklilerimize verilen maaş zamlarına baktığımızda ise yüzde 65 zam alabilen emeklimiz ise çok az. Emeklilerimizin çoğu biliyorsunuz en düşük maaştan yani 7 bin 500 liradan emekli maaşı alıyorlardı şimdi 10 bin lira oldu, artış yüzde 33. Yani, gerçek enflasyonun yüzde yüzün üzerinde olduğu TÜİK’in açıkladığı enflasyonun yüzde 65 olduğu bir ülkede en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımızın alabildiği maaş zammı sadece yüzde 33. Bu ülkenin gerçek tablosunu maalesef ortaya koyuyor ve sıkıntının büyüklüğünü de bize gösteriyor.

"UYGULANAN EKONOMİ POLİTİKASIYLA DÜZLÜĞE ÇIKMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Yine bir başka sorun yaşayan kesim çiftçilerimiz. Gerçekten çiftçilerimiz Türkiye’nin her yerinde, her köşesinde feryat ediyorlar. "Zarar ediyoruz, ne kadar çok üretirsek o kadar çok zarar ediyoruz" diyorlar. Çiftçimizin maliyeti artmış durumda, gıda fiyatları Türkiye’de artmış durumda. Kira enflasyonu ortalama enflasyonun da çok üzerinde. Peki hükümet ne yapıyor? Hükümetin yaptığı bugünkü artışla beraber 8 ayda 8’inci faiz artışını yaptı. Seçimlere giderken Sayın Erdoğan ne dedi, "Ben iktidarda olduğum sürece faiz artmaz, iner daha da inecek" dedi. Seçimlerden 3 ay önce faizi 8 buçuğa indirdi. "Daha da inecek" dedi. Seçimlerden sonra 8 ay geçti. 8 ayda 8 kere faiz arttı. Ben hep söylüyorum bu sabah Polatlı'daki toplantımızda da ifade ettim. Dedim ki, "Cumhurbaşkanımız gelsin 10 tane çiftçiyi etrafına toplasın, Merkez Bankası’nın faizi artınca gıda fiyatları nasıl düşecekmiş anlatsın" dedim. "Bu hesap nasıl çalışıyor bir anlatsın" dedim. Sıkıntı büyük, gerçekten büyük. Hani bu işleri hiç yapmamış olsak, bilmesek neyse ama tam 11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında olan bir insan olarak söylüyorum, şu anda ki uygulanan ekonomi politikasıyla Türkiye’nin düzlüğe çıkması mümkün değil.

"ENFLASYONUN DÜŞMESİ İÇİN HUKUK, ADALET LAZIM"

Bakın ben ve arkadaşlarım ayrıldık ayrılalı enflasyon yükseldi. 2 haneye çıktı, 3 haneye yürüdü ve bir türlü düşmüyor çünkü enflasyonun düşmesi için öncelikle hukuk lazım, adalet lazım. Enflasyonun düşmesi için her alanda dürüst ve ehil kadroların başa gelmesi lazım. Enflasyonun düşmesi için çiftçimize destek vermek lazım. Gübrenin maliyetini düşürmek lazım. İlacın, yemin maliyetini düşürmek lazım. Elektriğin, mazotun maliyetinin düşmesi lazım. Bu ülkede gıda enflasyonunu düşürmenin yolu buralardan geçiyor. Bunlar olmayınca olmuyor. Sorun büyük her yerde görüyoruz, yaşıyoruz."

Anka Haber Ajansı