Ali Babacan, ‘Bir Kira Bir Yuva’ Kampanyasına Bir Maaşını Bağışladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasının canlı yayınına telefon ile katılan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir maaşını depremzedeler için bağışladı. Babacan, “Bir yandan hayatını kaybedenlerle ilgili acılar aynı dururken öte yandan kalanlar için, bu depremi atlatan ama zor günler yaşayanlar için güzel bir kampanya başlattınız. Ben de bu kampanyaya bir maaşımla katkıda bulunmak istiyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasının canlı yayınına telefon ile katılan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir maaşını depremzedeler için bağışladı. Babacan, “Bir yandan hayatını kaybedenlerle ilgili acılar aynı dururken öte yandan kalanlar için, bu depremi atlatan ama zor günler yaşayanlar için güzel bir kampanya başlattınız. Ben de bu kampanyaya bir maaşımla katkıda bulunmak istiyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ekim 2020’de meydana gelen İzmir Depremi’nden sonra İzmirli depremzedeler için başlattığı ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyası, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için de devam ediyor. Halk TV’de bu akşam düzenlenen ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına birçok yurttaş bağışta bulunuyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasının yayınına telefon ile katılarak bir maaşını depremzedeler için bağışladı. Babacan, şunları söyledi:

“GERÇEKTEN ÇOK ACI GÜNLERİ YAŞIYORUZ”

“Milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten çok acı günleri yaşıyoruz şu anda. Bir yandan hayatını kaybedenlerle ilgili acılar aynı dururken öte yandan kalanlar için, bu depremi atlatan ama zor günler yaşayanlar için güzel bir kampanya başlattınız. Milletimiz adına, bu kampanyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben de bu kampanyaya bir maaşımla katkıda bulunmak istiyorum. Tekrar başımız sağ olsun. Allah bir daha böyle acı günler milletimize, ülkemize göstermesin.”

Anka Haber Ajansı