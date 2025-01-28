Ali Babacan: "Bu Ülke Rövanşist Bir Zihniyetle Değil; Hukukla Ve Adaletle Yönetilmeli"

Ali Babacan: "Bu Ülke Rövanşist Bir Zihniyetle Değil; Hukukla Ve Adaletle Yönetilmeli"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasına ilişkin olarak, "Bir menajerlik şirketi yöneticisinin 'etki ajanlığı' suçlamasıyla tutuklanması, aksini söyleyen oyunculara yalan tanıklıktan soruşturma başlatılması ancak kara komedi dizilerinin konusu olabilir. Bu ülke rövanşist bir zihniyetle değil; hukukla ve adaletle yönetilmeli" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasına ilişkin olarak, "Bir menajerlik şirketi yöneticisinin "etki ajanlığı" suçlamasıyla tutuklanması, aksini söyleyen oyunculara yalan tanıklıktan soruşturma başlatılması ancak kara komedi dizilerinin konusu olabilir. Bu ülke rövanşist bir zihniyetle değil; hukukla ve adaletle yönetilmeli" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, menajer Ayşe Barım'ın tutuklanması ve oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun ise yalancı tanıklıktan soruşturma açılmasına ilişkin sosyal medya hesabından bugün tepki gösterdi. Babacan, şu açıklamayı yaptı:

"Bir menajerlik şirketi yöneticisinin "etki ajanlığı" suçlamasıyla tutuklanması, aksini söyleyen oyunculara yalan tanıklıktan soruşturma başlatılması ancak kara komedi dizilerinin konusu olabilir. Bu ülke rövanşist bir zihniyetle değil; hukukla ve adaletle yönetilmeli."

Anka Haber Ajansı

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