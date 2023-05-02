Ali Babacan: “Bütün Sulama Projelerini İlk 5 Yılda Tamamlayacağız”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Iğdır’da; “Çiftçimizin kullandığı elektriğin fiyatını daha uygun bir tarife haline getireceğiz. Çiftçimizin kullandığı mazotun üzerindeki vergilerin yükünü çiftçimizden alacağız. Çiftçimizin ne kadar borcu varsa faizini sileceğiz, köpüğünü alacağız, iki yıl geri ödemesiz uzun vadeye yayacağız. Türkiye’deki bütün sulama projelerini ama bütün sulama projelerini iktidarımızın ilk 5 yılında tamamlayacağız" dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Iğdır’da; “Çiftçimizin kullandığı elektriğin fiyatını daha uygun bir tarife haline getireceğiz. Çiftçimizin kullandığı mazotun üzerindeki vergilerin yükünü çiftçimizden alacağız. Çiftçimizin ne kadar borcu varsa faizini sileceğiz, köpüğünü alacağız, iki yıl geri ödemesiz uzun vadeye yayacağız. Türkiye’deki bütün sulama projelerini ama bütün sulama projelerini iktidarımızın ilk 5 yılında tamamlayacağız" dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Iğdır’da düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Çiftçilik ve hayvancılığın Iğdır’ın ekonomisinin omurgası olduğuna dikkat çekerek partisinin tarım politikalarını anlatan Babacan, hedeflerini altı maddede şöyle özetledi:

“Gübrenin maliyetinin yarısını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Çiftçimizin kullandığı elektriğin fiyatını daha uygun bir tarife haline getireceğiz. Çiftçimizin kullandığı mazotun üzerindeki vergilerin yükünü çiftçimizden alacağız. Çiftçimizin ne kadar borcu varsa faizini sileceğiz, köpüğünü alacağız, donduracağız, iki yıl geri ödemesiz uzun vadeye yayacağız. Çiftçimizin işini döndürebilmesi için yeni finansman imkânı sağlayacağız. Türkiye’deki bütün sulama projelerini ama bütün sulama projelerini iktidarımızın ilk 5 yılında tamamlayacağız. Böylece toprakla suyu buluşturacağız. Asıl verim ondan sonra artacak. Bir zamanlar ne yaptılar bunlar, nasıl ucuz elektrik satıyoruz demek için barajlardaki suları bitirdiler. Halbuki barajdaki sular sulama ve tarım için lazımdı. Sadece ve sadece bir damadın bakanlığı döneminde ne güzel yönetiyor enerjiyi dedirtmek için barajlardaki suları tükettiler. O gün bugündür Türkiye’deki barajların su seviyesi bir türlü eskisi noktaya gelemiyor.”

Anka Haber Ajansı