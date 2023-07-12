Ali Babacan: “Çölleşme Kuşağındağız, Suyun Tedbirini Almazsak Sıkıntı Çok Büyüyecek”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çölleşme ve kuraklığa dikkat çekerek; “Geçtiğimiz hafta tarihin en sıcak günlerini yaşadık, dünya ortalamasında. Kuzey yarımkürede ve güney yarımkürede bir çölleşme kuşağı var. Çölleşme kuşağındayız maalesef. Bugünden suyun tedbirini almazsak, bir damla suyun kıymetini bilmezsek yarın Allah korusun, sıkıntı çok büyüyecek. Su için bambaşka bir yönetim sistemi lazım” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çölleşme ve kuraklığa dikkat çekerek; “Geçtiğimiz hafta tarihin en sıcak günlerini yaşadık, dünya ortalamasında. Kuzey yarımkürede ve güney yarımkürede bir çölleşme kuşağı var. Çölleşme kuşağındayız maalesef. Bugünden suyun tedbirini almazsak, bir damla suyun kıymetini bilmezsek yarın Allah korusun, sıkıntı çok büyüyecek. Su için bambaşka bir yönetim sistemi lazım” dedi.

Konya’da katıldığı bir düğünde vatandaşlarla sohbet eden DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Türkiye’nin gelecekte su sorunu yaşayabileceği uyarısında bulundu.

“ÇÖLLEŞME KUŞAĞINDAĞIZ, SUYUN TEDBİRİNİ ALMAZSAK SIKINTI ÇOK BÜYÜYECEK”

Babacan, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta tarihin en sıcak günlerini yaşadık, dünya ortalamasında. Kuzey yarımkürede ve güney yarımkürede bir çölleşme kuşağı var. Çölleşme kuşağındayız maalesef. Bugünden suyun tedbirini almazsak, bir damla suyun kıymetini bilmezsek yarın Allah korusun, sıkıntı çok büyüyecek. Su için bambaşka bir yönetim sistemi lazım. Seçimi kazansaydık apayrı bir su yönetim sistemi kuracaktık. O birim tamamen suya bakacaktı, başka hiçbir işle uğraşmayacaktı. Söz verdik, 5 yılda da bütün sulama projelerini tamamlayacaktık. Seçimden sonra, o eylem planlarından güzel bir kutu yaptırdım, bayram hediyesi gibi, Cumhurbaşkanı’na, tüm bakanlara, bakan yardımcılarına ve 600 milletvekiline gönderdik. Bir de mektup yazdım, inşallah bakıp faydalanırsınız diye.”

ÇİFTÇİ TMO’DAN RANDEVU ALAMIYOR

Babacan’la sohbet eden bir çiftçi, Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) randevu alınamadığı için mahsullerini veremediklerinden, tüccarların da daha düşük fiyatlardan almasından yakındı. Babacan, duruma “Çiftçi diyelim ki çocuğunu evlendirecek, para lazım. Nasıl satacak? Randevu vermemek şu demek: Aslında fiyatı söylüyor ama ‘Alırsan al’ diyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Anka Haber Ajansı