Ali Babacan: "Ekonominin Ortasına Büyük Bir Sis Bombası Bırakıldı. Sisli Ortamda Ekonomi Yavaşlar"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Demokrasi de hukuk da adalet de dolayısıyla ekonomi de büyük bir saldırı altında ve bu saldırıda kullanılan mühimmat da sis bombasıdır. Bu sis ortada olduğu sürece Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözmek mümkün olmaz. Sisi dağıtmanın yolu hukuktur, adalettir, şeffaflıktır" dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Demokrasi de hukuk da adalet de dolayısıyla ekonomi de büyük bir saldırı altında ve bu saldırıda kullanılan mühimmat da sis bombasıdır. Bu sis ortada olduğu sürece Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözmek mümkün olmaz. Sisi dağıtmanın yolu hukuktur, adalettir, şeffaflıktır" dedi.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Demokrasi de hukuk da adalet de dolayısıyla ekonomi de büyük bir saldırı altında ve bu saldırıda kullanılan mühimmat da sis bombasıdır. Sayın Erdoğan’ın ekonominin ortasına bıraktığı sis bombasıdır. Nasıl sisli havalarda arabalar yavaşlarsa sisli havada da ekonomi yavaşlar, ticaret yavaşlar, yatırım yavaşlar. Bu sis ortada olduğu sürece Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözmek mümkün olmaz. Sisi dağıtmanın yolu hukuktur, adalettir, şeffaflıktır."

Anka Haber Ajansı