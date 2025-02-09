Ali Babacan: "Emeklileri, Asgari Ücretlileri Fitreye Muhtaç Ettiniz"

Ali Babacan: "Emeklileri, Asgari Ücretlileri Fitreye Muhtaç Ettiniz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyanet fetva hattının "Emekli ve asgari ücretlilere fitre verilebilir" açıklamasına ilişkin X hesabından "Sayın Erdoğan, siz emeklileri, asgari ücretlileri fitreye muhtaç ettiniz" paylaşımında bulundu.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyanet fetva hattının "Emekli ve asgari ücretlilere fitre verilebilir" açıklamasına ilişkin X hesabından "Sayın Erdoğan, siz emeklileri, asgari ücretlileri fitreye muhtaç ettiniz" paylaşımında bulundu.

Babacan, Alo 190 Diyanet fetva hattının, fitrenin kimlere verilebileceğine ilişkin yönetilen soruya asgari ücretliler ile emeklileri de eklemesine tepki gösterdi.

Ali Babacan X hesabından "Sayın Erdoğan, ekonomiyle ilgili hangi hikayeyi anlatırsanız anlatın, gerçekler ortada. Siz emeklileri, asgari ücretlileri fitreye muhtaç ettiniz. Yazık…" paylaşımında bulundu.

Anka Haber Ajansı

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