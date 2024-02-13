Ali Babacan: "Göçük Altında Kalan Madencilerimizin En Kısa Sürede Sağ Salim Kurtarılmasını Temenni Ediyorum"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında yaralanan işçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Göçük altında kalan madencilerimizin en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında yaralanan işçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Göçük altında kalan madencilerimizin en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum” dedi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan, Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması meydana geldi. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, resmi X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında yaralanan işçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Göçük altında kalan madencilerimizin en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum."

Anka Haber Ajansı